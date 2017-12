UPM y el monte

@| Razones de salud me mantuvieron un tiempo alejado y a pesar de que aun no estoy totalmente recuperado “la cabra al monte tira”.



UPM es el tema de actualidad y se ve, se lee y se escucha a un Ministro denunciando a la oposición por sus críticas al acuerdo asegurando haber beneficiado al país y no a UPM.



Mirando las cosas en forma sencillita concordamos en que cada parte exigió a la otra ciertas condiciones... suficientes, buenas, malas, etc. será otro tema.



El cumplimiento de las mismas es lo importante; UPM condiciona su aporte a la verificación de la efectiva realización de lo prometido por el país lo que no habla muy bien de la confianza en las promesas realizadas, lo cual no es extraño dada la actuación del presente gobierno.



Pero... y aquí viene la cosa... UPM se reserva el derecho de realizar o no la inversión prometida según su propio y único criterio, haya cumplido o no sus promesas nuestro país.



En cuyo caso, a título de ejemplo, la nueva línea férrea nos servirá para traer desde Durazno todas las hormigas negras y coloradas hasta el puerto y tirarlas al agua, lo cual será una forma de aprovechar en forma productiva nuestra inversión en el ferrocarril. Cualquier otra promesa de aplicación no será más que otra Alas U, o Puerto Profundo y minas de hierro, etc.