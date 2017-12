UPM, medio vaso lleno

Pros y contras



@|Como se menciona habitualmente para ver los temas de manera más optimista y no tan crítica, analicemos la teoría del medio vaso lleno con UPM.



Basados en las dudas que genera la firma de un “papelito” sin ningún valor legal, nunca se hubiera pensado que un gobierno progresista y de izquierda, vendiera el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad.



Aunque vale decir y nobleza obliga al analizar lo que nos deja este “acuerdo”, que a mi criterio quedará en la historia, como las invasiones finlandesas (sumadas en la historia a las españolas, portuguesas e inglesas).

De una manera no violenta, le impusieron al gobierno una agenda de temas que para vergüenza nacional no tenían que ser dictados por una multinacional, sino que eran los deberes inherentes a un gobierno nacional. Sino como se entiende que se inmiscuyeran en la educación, en obras de infraestructura, temas sindicales, etc. (y no menciono temas tributarios).

A cambio de este “acuerdo” que no obliga en nada a UPM, el gobierno debe hacer previamente tareas y obras que no se sabe hasta qué punto comprometen el bolsillo de todos los uruguayos (ejemplo UTE).



Sea que se realice la fábrica de UPM o no, se espera que el gobierno encare las “recomendaciones” de UPM. De ser así, habría que agradecer a los mismos que hicieran aggiornar nuestra escuálida infraestructura vial, educativa y sindical.



Por eso menciono que se debe ver el medio vaso lleno, siempre y cuando el gobierno realice estas obras en que se comprometió y no sean “pompitas de jabón”, como otros tantos anuncios.



Lo lamentable es que el Presidente y Ministros sólo se muevan por indicaciones de una multinacional. En caso de que la fábrica de UPM se realice, que no es seguro, y siguiera el gobierno del FA, que es menos seguro, tendrían que darles en el próximo gobierno, algunos ministerios a los finlandeses (en el acuerdo le estamos dando la UTE) para que nos enseñen a ser incorruptibles y muy especialmente a saber negociar.



Hay temas que en el acierto o en el error hay que reconocer la inteligencia de los finlandeses frente a la pobreza de ideas de los “confidenciales” de Uruguay.