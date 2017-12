De la Unión Libanesa Cultural Mundial Uruguay

Aclaraciones



@|Estimados señores del diario El País:

En relación con su editorial del día 23 de noviembre del corriente llamada “¿Qué pasa en Medio Oriente?”, como Unión Libanesa Cultural Mundial Uruguay, institución no gubernamental asociada al Departamento de Publicaciones y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, representativa de la diáspora libanesa a nivel mundial, nos corresponde hacer una serie de precisiones.



En primer lugar el señor Saad Hariri no es el Presidente de Líbano sino su Primer Ministro, el nombre del primer mandatario es el General Michel Aoun.



En segundo lugar en cuanto a lo político y confesional en el Líbano no existen mayorías, sino una serie de minorías que logran acuerdos para poder gobernar. Estas minorías que la Constitución reconoce y les otorga diferente funciones en el Estado, son los cristianos maronitas que ocupan la Presidencia de la República, los musulmanes sunitas tienen al Primer Ministro y los musulmanes chiitas al Presidente del Parlamento. Esto logró la coexistencia de los diferentes credos y por ende es un orgullo para el pueblo libanés que se basó históricamente en su cultura de diálogo, de confraternidad y de paz.



A lo largo de su milenaria historia el Líbano ha tenido que soportar invasiones y destrucción de los imperios del momento, esto no ha cambiado en la actualidad, ya que el país de los cedros es víctima de intereses geopolíticos de la región que generan una inestabilidad permanente.

Como libaneses de la diáspora y en particular como ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, que acogió a nuestros antepasados que escapaban de los oprobios de la guerra, queremos que la sociedad uruguaya conozca al verdadero Líbano, esa tierra de paz y que de brazos abiertos recibe a todos aquellos refugiados que escapan de sus países en búsqueda de un futuro mejor.

