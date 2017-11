Tres lustros, sin brillo del Frente

@| El inicio no fue muy patriótico (auspicioso) ya que las dificultades de Uruguay, en las crisis de la aftosa y bancaria de la región, la transitó el FA inquiriendo (reclamando) el no pago de la deuda externa.



Con referencia al tema de Botnia, planta de celulosa, su opinión (manifestada en todos los ámbitos posibles) fue contraria, a diferencia en la actualidad con UPM.



Desde 2005 hasta 2010, la economía evoluciono favorablemente, empujada por el crecimiento de precios de nuestros productos exportables, pero no se logró el crecimiento esperado.



La interna para elegir candidato del FA, contradijo en la elección al proyecto llevado a cabo por el Dr. Vázquez y su ministro de economía Cr. Astori.



La elección de Mujica, además de haber perjudicado con su desgobierno a su fuerza política, generó desconcierto en la población, por su fuerte voluntarismo y poca perseverancia.



Habiendo transcurrido su periodo con viento de cola, entregó las arcas del estado, absolutamente deficitarias, al nuevo gobierno del Dr. Vázquez (quien tuvo que aumentar impuestos y tarifas) obligándolo a hacer la plancha por no disponer de margen de maniobra económica, encontrándose negociando con UPM, para lograr un golpe de efecto, que no se garantiza sea en las mejores condiciones para Uruguay.



Existieron dos golpes de timón, el primero la creación del MIDES para tratar de ayudar a quienes, por no haber recibido herramientas como educación de calidad no consiguen oportunidades laborales; y otros por no tener voluntad de trabajo, sobreviven gracias a la limosna del estado. El segundo ha sido generar empleos públicos de manera irracional, aumentando el gasto en 1000 millones de dólares anuales, financiados ambos por todos los uruguayos mediante el nuevo aumento de las tarifas publicas y los impuestos, castigo este totalmente inmerecido.



Y ahora, como si fuera poco, se vislumbra un nuevo dislate, impulsado desde el grupo mujiquista, y denominado “Renta básica universal”, que no es nada más ni nada menos que “Universalizar la limosna del MIDES” evidenciando la falta de ideas y proyectos sustentables para dignificar y esperanzar a quienes se han visto relegados por las erróneas políticas del FA, quien ante los resultados de las ultimas encuestas, enloquecieron y tratan de comprar votos para no perder las próximas elecciones.



En estos tres lustros los gobiernos frentistas se anularon entre sí, haciendo claudicar las ilusiones del pueblo que los voto y anularon las esperanzas de quienes les dieron una carta de crédito de esperanza a sus postulados y fueron notoriamente defraudados.