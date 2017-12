Los trenes

@| No serán “todas las líneas férreas”, solo serán algunas…

“Todas las líneas férreas quedarán en condiciones óptimas de circular”, aseguró el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, de acuerdo a la información divulgada por la Presidencia de la República. En tal sentido recordó que está en marcha la licitación para la línea Rivera-Pintado y otra de Paso de los Toros a Montevideo. El llamado para Salto-Paysandú ya fue adjudicado y hace unos días se lanzó la licitación a Minas con una inversión de US$ 25 millones. Extractamos de dicha información que a estas manifestaciones las realizó tras un viaje de reconocimiento de la vía férrea, estaciones y paradas de la línea que une la Estación Central de Montevideo con Sudriers (Empalme Olmos), ocasión en la que anunció que el recorrido estará operativo a principios de 2018. Detalló que se utilizarán vehículos con aire acondicionado, conexión a Internet y baños y que permitirán transportar a más de 70 pasajeros.



Lamentamos tener que enmendarle la plana al Sr. Rodríguez, pues en todo caso serán algunas líneas férreas las que “quedarán en condiciones óptimas de circular”, pues nada se habla –entre otras- de la línea Trinidad- Durazno, o de la línea a Mercedes (esta sí muy importante, que incluso podría repararse hasta Fray Bentos), ambas desde hace décadas fuera de servicio.

Consecuencia: a los habitantes de todo el departamento de Flores no solo les parecerá esotérica la posibilidad de viajar en un ferrocarril con aire acondicionado y conexión a Internet (baño ya tenían los viejos vagones y coche motores), sino que seguirán sin la posibilidad de contar con servicios ferroviarios de cualquier tipo.