Trasplantes

@| Días pasados murió un pequeño niño por no haber logrado conseguir a tiempo un trasplante de corazón. Seguramente hay muchos que no sólo por corazones, sino por otros órganos, padecen una espera difícil de catalogar y más aún de vivirla.



Hay políticas de estado e incluso muchos esfuerzos de privados que suman al tema, pero ante estas realidades considero sin temor a equivocarme que siempre debe de haber algo más por hacer.



No descuidemos este tema, que muchas veces no pasa por lo monetario, sino por una buena coordinación y conocimiento diario de las situaciones, que tienen nombre y apellido. Hay mucha gente colaborando, pero seamos más en todos los ámbitos ya que siempre hay algo más por hacer.



No dejemos que los temas diarios que generalmente en nuestro país son la política y el fútbol, releguen a menos importante algo tan sensible como esto. ¡Que Ezzio no se olvide!