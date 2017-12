Transporte y respeto

@|En estos días festivos, creo sin temor a equivocarme, que muchísima gente no se da cuenta de las cosas y algunos pocos gerentes de grandes dadores de fletes miran para el costado.



Hoy, como se dice muchas veces en la redes sociales, todo lo que usted tiene en su casa llega hasta ahí transportado por algún camión, y el día que nos unamos y paremos por una semana, el país se viene abajo. Y es peor que una caída de un gobierno, porque si usted no tiene para comer, ni para beber nada es caótico, pero es real.



Hoy lamentablemente hay muchos personajes que han llegado a puestos de gerencia en situación non santa, y dependen directamente del transporte, pero sin embargo no lo reconocen.



A esa gente que no se da cuenta que pareciera odia al camionero, sería bueno que pensara un poquito y se diera cuenta que todo lo que tiene en su domicilio lo trajo un camión y respetara un poquito, ya que en algunos casos depende directamente del transporte para cobrar su sueldo. Y en las fiestas, 25 y 1° de enero, esta gente descansa, aunque no les guste.

Y por último: no vi una vaca bajando de un ómnibus; a buen entendedor pocas palabras.



Felices fiestas para los 30.000 colegas del Uruguay.