@| Topes jubilatorios para todos o para nadie. Parece mentira que una medida tomada durante la dictadura fijando los topes jubilatorios aún sigue en pie.



Pero claro, sigue en pie para algunos, hay jubilaciones que no están topeadas, lo que constituye una clara discriminación. No puede ser que bancarios, militares, cargos de confianza y sobre todo los parlamentarios no tengan el mismo tope.



Quienes “cortan el bacalao” deciden para nosotros una cosa y para ellos mismos otra mucho más beneficiosa.



Es algo, por decir lo menos, vergonzoso. Somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros..