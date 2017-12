Todos somos UPM

@| Linda frase y pegadiza. Me recuerda a “Je suis Charlie” (atentado a revista Charlie Hebdo en París). En enero 2018 se cumplirán tres años del atentado. Espero que no se esté dando lo que dice el Ministro de Trabajo, y el Economista Talvi sea otro “terrorista”. Disculpas al Ec. Talvi, pero no pude evitar la comparación dada la verborragia del Ministro.