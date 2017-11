Ideologías



@|Aparentemente por las dilatorias que el FA le está dando al tratamiento del TLC, no sólo está lo político por encima de lo jurídico, sino que también la orientación política de los gobiernos está por encima de los intereses del país.



Esta “orejeada” de esperar a ver el resultado de las elecciones de Chile, hacen que el nivel de política internacional del país siga decayendo. ¿En qué cambia el TLC con Chile con los resultados de esas elecciones? ¿Dónde está la visión para “todos” los uruguayos?



Aparentemente si no se negocia con un gobierno del mismo “palo” político, no es bueno para el país.



¿Cuándo nos abriremos al mundo sin ver quienes gobiernan, sino lo que es bueno para el país?



Sólo nos seguiremos preguntando: ¿dónde está el Presidente?, ¿dónde está el Canciller?