Votos desde el exterior



@|Estamos en el inicio del tercer plebiscito del tema del voto en el exterior.

Ahora hacen una ley interpretativa con las escuálidas mayorías del FA. Están sumamente preocupados por las próximas elecciones y quieren seguir atornillados al poder, para lograr eso cualquier cosa vale, sea constitucional ó no, no importa.



Que hubo dos plebiscitos al respecto que salieron negativos no les importa, lo que pierden en la cancha lo quieren ganar en la liga, y es por eso el camino tortuoso que están siguiendo para doblarle el brazo a la ciudadanía.

Lo que no quieren entender es que a nadie le gusta que alguien que no participa del diario vivir en el país pueda influir en la decisión de quien debe gobernar.



No entienden que visto desde afuera con todo el romanticismo de estar afuera y lejos de las realidades que vivimos acá, no pueden venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Somos los que vivimos aquí los que sostenemos el gobierno, con 22% de IVA, con tarifas de luz que son un 50% más caras que en los países vecinos, con un combustible que está mas caro que el perfume francés, con un impuestazo IRPF que deja chiquitito al anterior IRP, considerando que las jubilaciones son una renta y también les ponen un “IRPF” con distinto nombre.



En lugar de votar desde el exterior, les propongo que se vengan a vivir aquí con todos los derechos y también las obligaciones.



Con la insistencia que tienen al respecto, lo que le pido a los políticos que no decidan por nosotros en temas tan delicados, junten firmas y armen un tercer plebiscito para que podamos expresar nuestra voluntad soberana, es la única forma de laudar este tema ¡por tercera vez!