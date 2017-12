@|La situación de los taxis en Maldonado/Punta del Este es particular. Aumento muy importante de población en verano; Ordenanza que los regula con limitados permisos a través de una ecuación que contempla alta temporada y permite turnos en Invierno por el exceso en baja; pagos de piso en Aeropuerto y Paradas, flota nueva y confortable (también lo regula la Ordenanza); monitoreo satelital.



Por otra parte, existe contacto directo y permanente entre la Dirección de Tránsito y la Agrupación de Taxis de Maldonado intercambiando posibles desvíos a la Ordenanza por parte de los Permisarios, tratando de evitar inconvenientes para ambas partes.



Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge la necesidad de mayor cantidad y/o calidad de vehículos para transporte de pasajeros cuando poco tiempo atrás se realizó un estudio por parte de la anterior Administración Comunal que habilitó la entrega de 23 nuevos permisos?, ¿y por qué se decidiría hacerlo regulando aplicaciones con posibilidad de no conocer cuántos ingresarían a prestar servicio (por más identificación que se procure, no hay un reloj taxímetro para cobrar ni una matrícula que los identifique, es un celular trabajando conectado en el exterior)?



La explicación viene por el avance tecnológico y posibles beneficios al usuario. Eso no tiene dudas para nosotros y no difiere con nuestra visión, pero es imposible modificar nuestra estructura rígida, nótese que la tarifa es fijada por el Ministerio de Economía y nuestros choferes tienen laudo por Consejo de Salarios con remuneración variable atada a la misma, fuera de lo que ya se ha hablado sobre seguros especiales, atención 24 horas obligatoria, cilindrada de vehículos mínima, etc.



Nuestro planteo a la Intendencia de Maldonado no tiene por objeto estirar tiempos, se pretende apoyo a la innovación con un servicio enmarcado dentro de las mismas características que las aplicaciones, pero con cantidad de vehículos limitada y titulares identificados, dando certeza a ambas partes (Municipio y Patronal) que todo continuará sin contratiempos. No escapa al lector que una aplicación ya se retiró de Uruguay y hace pocos días hubo reclamos de la Asociación de Choferes de Aplicaciones por faltas de contralor por parte de la Intendencia de Montevideo. La situación de la Intendencia de Maldonado en ese sentido no es distinta, tampoco tiene capacidad de contralor.



Estamos ante una economía muy pequeña y saliendo de Montevideo más todavía, pretendemos adecuarnos a la nueva realidad pero manteniendo recaudación, el caso contrario es un achique inmediato con menores inversiones y contratación de personal.



En el mundo hay ejemplos de ciudades y países que han optado por impedir las aplicaciones de transporte, incluso hay casos como el que nosotros estamos planteando.



Somos capaces y no ignoramos el presente.