Tarifazo y ainda mais

¿Ahora la culpa de quién es?



@| Festejen uruguayos, festejen que sigue el circo y nosotros aplaudimos.



Esto no es obra de los partidos tradicionales que hace ya mucho tiempo que no gobiernan.



Creo que la honestidad intelectual está en asumir la responsabilidad de lo que cada uno hace o actúa.



Este es el segundo “impuestazo” que como el año pasado, nos “regala” este gobierno. El año pasado para capitalizar ANCAP, (desfinanciada no por causa de un gobierno tradicional), por poner en cargos gerenciales a personas ineptas en dichas tareas de administrar semejante monstruo empresarial. Ayer el equipo de “iluminados”, para paliar el derroche de dinero que han hecho; informaron y dieron la “buena nueva” de los aumentos que regirán a partir del primero de enero de 2018. La luz, se va a las nubes, perdón, el presidente se golpeaba el pecho que habíamos cambiado la matriz energética, sí, claro, espectacular, estoy de acuerdo “in totum” con las energías renovables, siempre y cuando sean para beneficiar al usuario y dejen dinero en caja, pero lamentablemente UTE, privatizó la energía, pues el 90 % de los aerogeneradores no pertenecen a UTE, sino a privados que tienen los beneficios de la generación y venta de energía para el exterior. Florentino Pérez, la familia Fernández que se autoproclama uno de sus integrantes como un acérrimo seguidor del gobierno, quisiera saber que opinan las familias afectadas con el cierre de Fripur (propietarios de Fripur), quisiera saber si saldaron la deuda que contrajeron con el B.R.O.U. (también por privatizarse o fundirse)...



No escribo esto por defender a unos y atacar a otros, ni una es la Panacea Universal, muestras han habido de sobra a lo largo de la historia de los fracasos de políticas que no son las aplicables en un mundo diverso, ni los otros que no se preocuparon de los que trabajamos diariamente y dignamente todos los días a lo largo de nuestra vida.



Para encontrarnos en la disyuntiva de no poder resolver lo que nos hemos ganado con merecido esfuerzo, la jubilación.



No es problema del gobierno de turno la ley de las AFAPS, basta acceder al acta de las Sesiones de ambas cámaras para mirar que legisladores de “todos los partidos” alzaron sus manos en el momento de votar dicha ley.

Lo que no se cuenta en esta historia, es que en la ley previsional se cambiaron los años requeridos para acogerse a la jubilación, (originalmente eran 65), por razones de conveniencia electoral se llevó a 60, no percatándose que al modificar la edad y topear torpemente las jubilaciones, sucedería este problema.



No sigamos echándole la culpa al pasado, a los actores políticos del pasado.

Para que ello suceda los de ahora no han demostrado para nada ser mejores y lo que han tocado, lamentablemente ha sido para empeorar la situación del país.



Quizás, aun queramos hacer caso a una frase que se escuchó cuando el primer triunfo de esta coalición gobernante.



“Festejen uruguayos festejen...” Hasta ahora no sé a que fiesta se refirió.