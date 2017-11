Otro mazazo





@|La voracidad recaudadora del gobierno es insaciable. Se generan gastos por todos los rincones y siempre la mejor manera de cubrirlos es recurrir a Juan Pueblo.



Hace pocos días la Ministra de Industria anunció que tanto en el Ministerio como en el Directorio de UTE se estaba estudiando una reducción en las tarifas energéticas, cosa que se podría haber hecho hace tiempo. Tras cartón desde el Ministerio de Economía se solicita un aumento a partir del 1° de enero que rondaría el 7%. Dos ideas totalmente contradictorias.



¡Cuando llovía porque llovía y cuando no llueve porque no llueve!

Todos sabemos que con el cambio de matriz energética UTE ahorra millones de dólares y las autoridades viven prometiendo una baja en las tarifas. Pero ahora resulta que como en UTE se recaudó mucha plata, el MEF y la OPP piden más para Rentas Generales. UTE ya tenía comprometidos USD 80 millones y ahora le piden una partida extra de USD 140 millones. Casi el doble no es una “partida extra”, es un mazazo a nosotros.



¿Acaso las autoridades de Economía no se dan cuenta que si la gente ahorra algún peso en electricidad, no es para guardarlo en el banco; es para consumo y ese consumo generará nuevos ingresos en impuestos?

De mejorar la gestión en los entes públicos para producir ahorros ni hablamos, siempre Juancito estará a la orden.



¿Y a las industrias no les mejoraría la tan mentada “competitividad” reducir sus costos energéticos? Parecería que en el gobierno esta palabra es muy compleja para entenderla.



Y como no alcanza con subir las tarifas, tomaremos unos cuantos millones del Fondo de Estabilización Energética. Ahora que las represas están que explotan y nos sobra energía, usemos el fondo.



Tampoco se les ocurre una buena idea para gastar el fondo, lo quieren usar para las vías del ferrocarril que necesita UPM (UPM será tema de otro momento). Y no vengan con que esta inversión no es sólo para UPM; el 80% del transporte ferroviario se utilizará para la planta.



Nos están tomando el pelo. Se supone que está todo bajo control: dominamos la inflación, aumento real de salarios y pasividades, inversiones a la vista, excelente temporada se avizora y bla bla bla… ¿y los 40.000 puestos de trabajo perdidos? ¿Y le damos más a los de afuera que a los de adentro? ¿Y el déficit fiscal se escapa?



Y dale Juancito, pone unos pesos más, hoy para UTE, mañana para OSE, Antel, Ancap, Fondes y dale que va, unite a la comparsa que el carnaval sigue.



Y entre todas las decisiones erradas que toma el Pit Cnt, ¿por qué no vamos a un paro general contra estas medidas abusivas?



Hace poco un grupo de Intendentes estudió entre gallos y medias noches “perdonar” intereses y moras a quienes se pusieran al día con sus deudas olvidándose de quienes siempre pagamos en fecha y no sin sacrificios. Ante el rumor popular y las quejas justificadas, todo quedó en la nada.

Es hora de que nuestro pueblo deje el rebaño y se plante ante la realidad de despilfarro que realizan los gobernantes.



Ya no se pueden pagar más impuestos. De una buena vez deben empezar a gastar menos, recortar la tela de los gastos que es inmensa; dejen la demagogia de ayudar a muchos con dinero de unos pocos porque es al revés, estamos colaborando muchos con unos pocos y los bolsillos están vacíos.