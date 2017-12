@|La incoherencia de los mismos.



Nunca vi en este tema una coherencia del gobierno en estos últimos tres períodos.



Todos conocemos el dicho de “enero a enero la plata es del banquero”; y en este caso podríamos decir que el “banquero” es el Estado.



Mi incomprensión empieza en la justificación por la suba desmedida del supergás del 15%, a los efectos de terminar con el subsidio de Ancap, trasladando ese aumento al pueblo, menos a 250.000 hogares de bajos recursos que sinceramente no sé cómo se componen.



Pero por sobre ese tema, mi desazón es mayor aún ya que a modo de ejemplo no sé cómo se mantiene el subsidio a la cerveza.



Me podrán decir que son temas distintos, pero la recaudación o no de estas renuncias del Estado repercuten siempre en la gente.



Parece ilógico que los uruguayos más necesitados necesiten que se les subsidie la cerveza más que el supergás. También es ilógico que la IMM aumente el boleto por la suba del gasoil y no lo subsidie a pesar de los sueldos “faraónicos” de los empleados municipales.



¿Será que Martínez no estuvo en todo el tema Ancap como para que no se sienta solidariamente responsable y haga pagar a la gente? ¿Será que el gobierno y su subsidiaria del Pit Cnt en su lucha interna dejan de lado a los trabajadores activos y pasivos viendo el árbol y no el bosque? La gente no está contenta ni con el gobierno ni con el Pit Cnt, ya que mientras estos discuten y luchan tener autoridad dentro del Partido, los empleos y el poder de compra de los uruguayos siguen cayendo. El que crea en los números del gobierno es porque no sale a comprar a los supermercados. Sumado a la falta de visión sobre lo que los subsidios repercuten en la gente, me pregunto ahora también ¿qué paso con LATAM y su tercerización?



¿Es lógico el despido de personal uruguayo para traer personal chileno y brasileño tercerizado? ¿No es que UPM tiene un porcentaje de mano de obra uruguaya? ¿Por qué no hay que acotar esto en otros sectores que en definitiva no necesitan mano de obra especializada? ¿Estamos entonces subsidiando la mano de obra extranjera?



¿Dónde está el gobierno, en la Torre Ejecutiva, en el Parlamento, en el Plenario, en el Pit Cnt o en el Gran Bonete?