Todo sirve

@|En el caso Maldonado en Argentina, se ha procedido a realizar la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut y que pertenecía a esta persona.



Una veintena de peritos, incluido al que representa a la familia del fallecido, han concluido que él mismo no presentaba ninguna señal de violencia haciendo caer la teoría de que las fuerzas del orden (Gendarmería) hubiesen procedido fuera de la ley en el caso.

Posteriores investigaciones de aquellos peritos podrán certificar en qué forma había perdido la vida el joven mochilero debiendo esperar unos días en consecuencia.



De todos modos, tanto en Argentina como en nuestro país, hay manifestaciones de quienes piensan diferente. Una de ellas llevadas a cabo en la noche del jueves 26/10, en las inmediaciones del Palacio de las Leyes. Se podían observar pancartas que incluían a los “Mapuches” (ocupantes de terrenos fiscales) en sus postulados, algunos de los cuales se han desdicho de testimonios ofrecidos ante la Justicia, los cuales tendrán sus consecuencias por falso testimonio. Si seguimos así, no faltará quizás quien manifieste contra John Wayne o Alan Laad por haber ganado siempre en sus combates contra los llamados “pieles rojas” en las películas del lejano oeste.



El foco de atención en nuestra sociedad debería estar en los gastos sin control de varios, maniobras con contratos fuera de ley, la criminalidad sin fin instalada en nuestras calles, secretismo en temas grandes, renuncias que no son tales pues se siguen cobrando jugosas mensualidades, la enseñanza y la salud en el CTI, salarios y jubilaciones castigados ilegalmente...

En fin, si habrá por lo que manifestarse.