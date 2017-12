¿Siempre un país de tercera?

@| Triste conclusión: Siempre seremos un país de tercera . . .



¿Qué pasaría si ganara en la próxima elección el Frente Amplio? En parte sería más o menos lo mismo, porque ganaría en parte el oficialismo y en parte la oposición. Porque al igual que el Peronismo argentino, el Frente es tan amplio que tiene la virtud de cobijar en su regazo oficialismo y oposición, los que en cada tema están a favor y los que están en contra. Por tanto no habría muchos cambios. Salvo en el eslogan, porque aquello de: "Un gobierno honesto" (de a ratos: Pluna, Ancap, Fondes, etc.), "un País de primera" (seguimos más tercermundistas que siempre), muy pocos se lo tragarían.



¿Y si ganara la oposición? Tampoco habría muchos cambios. Tal vez una mejor gestión y menos corrupción, pero muy condicionados por una burocracia que ha crecido desmesuradamente, carencias incuestionables en infraestructura, pagos crecientes contando sólo los intereses de la deuda pública, y quien sabe con qué reservas en el BCU.



Dicen que Arquímedes de Siracusa luego de explicar los principios de la palanca, sentenció: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces, ¿cuál debería ser el punto de apoyo a utilizar para poner a nuestro país en senda del desarrollo? ¡Indudablemente la educación! El tema es que la estructura del sistema dificulta o imposibilita las imprescindibles reformas, y porque además, las corporaciones son refractarias a cualquier cambio.



La dirigencia política no ha sido capaz de implementar los cambios. Hoy una compleja maraña político-sindical-burocrático decide hacia dónde dirigir los recursos y cuál es la oferta educativa. La alternativa es una ciudadanía empoderada, con la posibilidad de elegir la educación que satisfaga las necesidades de capacitación, desarrollando las competencias y habilidades que la siempre cambiante realidad demanda. Pasando el poder de la oferta hacia la demanda.