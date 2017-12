@| Leí la opinión de un lector sobre los “cincuentones” y se pregunta sobre los “setentones”. Los primeros tienen capacidad de movilización, por medio de organizaciones “gremiales” (llámese Pit.Cnt), corporación política, es decir la oligarquía gobernante y han obtenido un resultado aparentemente satisfactorio con la sanción de una ley. Mientras tanto, Murro y otros personajes nefastos de nuestra política (la que también integran el “brazo armado” del gobierno) y de la cual no está para nada ajena la oposición, siguen despotricando contra las AFAPS. Si estas son tan malas o al menos perfectibles, ¿por qué el gobierno instalado desde 2005 a la fecha, con mayorías parlamentarias, no las modificó, derogó, etc.? ¿O tomó la medida que creyera conveniente? Creo que no hay que modificar la Constitución, sería cambiar solamente por Ley. Mientras tanto los viejos que cobran $ 10.000 o menos se siguen muriendo de hambre y nadie hace nada, mientras se tira dinero en regasificadora, Alur, contratación de miles de empleados y asesores con sueldos altísimos.



¿Alguien recuerda lo que manifestó el que fuera Ministro de Defensa Sr. Eleuterio Fernández Huidobro en una reunión de ADM ante un comentario negativo? Yo sí, no lo escuché pero lo vi transcripto en la prensa: “que se vayan a la p.. que los parió”. Esto lo digo y se lo traslado a los que tienen el poder de modificar la situación de miseria, casi indigencia de mas de 130.000 personas, pues ya he escrito en este medio varias notas al respecto y hasta ahora, “nada”.