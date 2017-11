@|Voy a contar lo que nos pasó con un contrato telefónico con una empresa de acompañantes.



Con fecha 26/9, contraté vía telefónica (contrato telefónico) un servicio de acompañantes con una empresa muy conocida y con mucha propaganda por TV, un grupo familiar con derechos inmediatos, ya que yo renunciaba a otra empresa para eso.



A los 20 días mi esposo enferma, llamo y me dicen que no tenemos cobertura, que el contrato no fue aceptado porque mi esposo tiene más de 65 años.



Están en su derecho en no aceptarlo, pero correspondería por lo menos avisar.



Cuando pedimos explicaciones y dijimos que nos íbamos a quejar en Defensa al Consumidor, nos contestaron que fuéramos a quejarnos donde quisiéramos ya que el contrato era solo una conversación telefónica ya que no había nada firmado. El documento escrito había quedado de enviarlo.

Mi interés es solo alertar a los que como nosotros todavía confían en lo que les dicen. Nos presionan telefónicamente durante días ofreciéndonos mil ventajas y después nos toman el pelo y nos ocasionan un problema a veces muy difícil de solucionar.