Rutas nacionales

El estado de la Ruta 2, es desastroso



@| Hace mas de 50 años que transito por ruta número 2 y en raras excepciones se encuentra en buen estado. Recuerdo que por lo menos se ha cobrado 1 muerto por año, en diferentes accidentes. Los arboles de los costados están a menos de 10 m del centro de la ruta, son una trampa mortal; además que sin duda la mayoría de ellos tienen 100 años o mas. Las curvas que tiene, como la llamada curva de Hofmann (porque había una barraca de ese apellido) ¿cuantas vidas se han llevado? ¿Y los puentes angostos? Parecería que los van a ensanchar.



Ahora la están reparando, pero... Pasé el día miércoles 1 de noviembre y habían tapado la mayoría de los pozos pero solo con balasto. Me pregunto si el trabajo no será el mismo que ponerles buen material, más acorde. Pasé el sábado 4 y es un desastre, llovió y no quedó nada, es un caos, rompés cubiertas, suspensión y todo eso si no te das de frente contra otros autos que vienen esquivando pozos. ¿Quién es el responsable?



He tenido la suerte de ver otros países, Chile al sur, trabajando de noche para terminar en tiempo y forma (la mayoría mujeres). Brasil, también, con el transito que tienen no ves una ruta en mal estado. Argentina sin ir mas lejos y ni que hablar de Colombia (si Colombia) que nos pasó por arriba. Bueno, Estados Unidos ni hablar, mejor ni comentar.



Tal vez Uds. que están leyendo habrán visto las caravanas que se forman en las rutas que no son doble vía cuando van 1, 2 o 3 camiones adelante, ¿quién pasa? Nadie. Porque no hacen como otros países que para evitar estos inconvenientes hacen, otra franja cada tantos kilómetros, para que los camiones se recuesten 3 a 5 kilómetros a la derecha y liberan el transito liviano.



El sábado de tarde todas las maquinas de la ruta 2 estaban paradas y así hasta el lunes no se ponen en marcha. ¿Porqué no arreglan las partes con balasto, he visto trabajando maquinas niveladoras nuevas para que en poco tiempo pueden reparar estas partes. Que suplicio para una ambulancia.



Pensar que por ahí pasa el turismo que entra por el litoral. ¿Porqué no cortan los arboles añosos que son una trampa mortal y si es necesario que la ruta tenga arboles plantan nuevos y que volteen las hojas en invierno. Realmente no entiendo. Según tengo entendido van a cortar solo una parte y después que hagan la ruta nueva , van a cortar el resto. ¿Acaso no saben los responsables de las rutas que esos arboles al menor viento voltean ramas en la ruta que si tienes la mala suerte de pasar por ahí en ese momento te puede costar la vida, o las vidas. Además la maquinaria pesada que van a tener que utilizar, ¿no romperá también la ruta nueva?



En este país pagamos todo mas caro (supuestamente tendría que ser todo mejor ) pero no pasa por ahí, somos mediocres hacemos las cosas a medias y las tenemos que hacer mas de una vez. ¡Por favor que alguien se ponga las pilas!