Rumbo inequívoco hacia la desesperanza

Gobiernos frentistas



@| Con una visión muy abstracta, se podría haber analizado la situación país, como que el pésimo gobierno anterior generaba responsabilidades sobre Mujica y sus desprolijidades, no exento de culpas por actos de corrupción, en dosis desacostumbradas para el historial político administrativo de Uruguay.



Dada la diferencia conceptual de Vázquez y Mujica, en forma por demás benévola no le acreditábamos mucha responsabilidad al partido Frente Amplio.



Craso error, porque la demostración de ineficacia y aspectos delictuales en la función publica, ameritaba una actitud ejemplarizante de máximas autoridades políticas, en defensa de postulados absolutamente incumplidos.

Astori al ser parte del gobierno de Mujica y al observar y comprobar, los caminos erróneos, por donde transito ese gobierno, junto a Vázquez que balconeaba desde sitial de preferencia, debieron, en defensa del pueblo, colaborar para arbitrar soluciones de tangibilidad, que hubieran servido y de que manera para evitar el castigo que hoy recibe la población toda, pero fundamentalmente, la de ingresos magros, en observancia de aumentos impiadosos en las tarifas publicas “Tarifazo”.



La extrañeza es la confrontación interna del FA, entre sus líderes y sectores, con sus distintas discrepancias, en apoyos circunstanciales a diferentes actos de gobierno.



El causante por acción de la escasez de disponibilidad de medios económicos (Mujica), en lugar de asumir su culpa, hace la más fácil, vota por el apoyo y lo grita a los 4 vientos, para ver si logra llevar agua para su molino (cincuentones). Y aquellos que por omisión de Astori y Vázquez, que observaron a la distancia el colapso de la economía, del gobierno de Mujica, confrontan entre ellos.



Y la ideología, transita de espalda a la realidad nacional, invocando contra los TLC, cuando casi todo el universo económico, sin fronteras político-ideológicas, asiente en forma positiva.



En declaración publica Mujica dice: sentirse apoyado por los pobres en la calle, cuando si esos uruguayos hubieran dispuesto de educación, educación y más educación, le dirían, Sr. Pepe, su gobierno no ha hecho nada por nosotros, al contrario, nos han tugurizado.



Si se ha horrorizado el presente con su gobierno y comprometido el futuro de la nación, que ha de llevarse a cuestas la ilusión de quienes creyeron en los postulados de honestidad, principios, y el surgimiento de una esperanza. Y luego constataron, deshonestidad, irrelevancia, incompetencia, carencia de liderazgos racionales, provocando después de casi 3 periodos de gobierno, la desesperanza, al hacer transitar al país por el camino equivocado.



Para expresar “cartón lleno” faltaba la opinión del Sr. Miranda, presidente de FA, quien concibe la realidad país, como calculo electoral, sin haber actuado como toda la clase política de su sector (Frente Amplio), ante la negligencia del gobierno anterior que vació las arcas del estado y comprometió el futuro.



Las elecciones nacionales no se pierden, por divergencias publicas, se pierden por compromisos incumplidos con el pueblo.