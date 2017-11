@| La Intendencia de Montevideo no está realmente preocupada por los ruidos molestos.



La evidencia surge clara para quien, como yo, se vio sobresaltado el pasado jueves 16 de noviembre, a las sorprendente hora de las tres de la tarde, por un auto con un altoparlante a un volumen impresionante anunciando un festejo del Municipio D, en el Parque Rivera, para el sábado 18. Eso ocurrió en La Blanqueada, a las tres de la tarde, repito.



Si ya son sumamente molestos los altoparlantes que pasan un día y otro también anunciando ofertas comerciales con un volumen que atraviesa techos y paredes y se introduce en nuestras casas sin el menor reparo, qué decir cuando es la propia Intendencia, a través de sus municipios, quien practica esa forma tan ruidosa y molesta de anunciar eventos o actos similares.



Tengo la idea de que hace un tiempo fue la propia Intendencia la que anunció la eliminación de esos procederes prohibiendo la publicidad callejera con altoparlantes.



Ahora me entran dudas, por no decir certezas de que eso habrá sido apenas uno más de los anuncios que nuestro inefable Municipio larga cada tanto para nunca más ocuparse del tema.



No se respeta la paz de los hogares ni tampoco la proximidad de enfermos o personas de edad avanzada. No se respeta, esa es la verdad, y es la autoridad municipal la primera que debería velar por defender los derechos de los vecinos, quien precisamente los vulnera sin el menor reparo.