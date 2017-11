Una aclaración



|



@|Nos queremos referir a vuestro artículo “Cuando el deporte te quiebra”, del domingo 26 de noviembre pasado.

Si bien la misión del periodista es informar y en ese artículo se limita a relatar episodios puntuales de deportistas que sufrieron quebraduras y también comentarios de médicos deportólogos, vemos que no se transmite al lector ningún

contenido que creemos debe existir.

En todos los deportes los deportistas deben tomar precauciones para que estos accidentes no ocurran.

No vamos a opinar sobre los deportes aludidos en el artículo (kitesurfing, surf y maratón) pero sí sobre el rugby que nos Involucra y del cual somos dirigentes.

Es bueno aclarar que el rugby es el deporte que tiene los más bajos niveles de fracturas con respecto a otros deportes.

Al jugarse al rugby básicamente con las manos evita el contacto entre los pies que es una zona donde ocurren más fracturas.

El rugbista prepara su físico para el contacto durante toda su carrera y no juega o compite si no esta entrenado.

Creemos que el lector o lectora, sobre todo madres, que al leer este artículo publicado pueda confundirse y lleve a no aconsejar a sus hijos a no practicar los deportes nombrados y nos parece injusto.