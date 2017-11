Sobre rutas nacionales



@| Sres. Ministros de Turismo y transporte:

Han habido múltiples accidentes en las últimas décadas (inclusive con fallecidos) en peligrosos cruces carreteros. Estos son múltiples en nuestro país en donde por años los técnico del Ministerio de Transporte se negaron a aceptar la necesidad de modificar la técnica. Un área de máximo peligro en la R. 93 en el área de Portezuelo, allí hay dos “rotondas al 50%” es decir no son ni chicha ni limonada, son una especie de hipérbola en la cual van a mas de 80 km sin dificultades. Han habido y seguirán habiendo todos los años múltiples accidentes. Esto seguirá sucediendo pues todos los turistas sean uruguayos, argentinos, chilenos vienen de recorrer cientos de km a alta velocidad y en esa recta de 2 Km (del 116 al 118) no bajan de 100 (controlado por radar de la Unión de Vecinos) y así pasan en el “cruce de las R. 12 y R. 93”, produciéndose graves accidentes.



Los vecinos de la zona Norte de Portezuelo (inclusive el Solanas Resort), sufren grandes problemas para atravesar el R. 93, es una forma de aislamiento.



Con alegría el sábado viajando por R. 9, encontré que finalmente al menos en dos cruces están haciendo un razonable y buen trabajo, se trata de las dos entradas a San Carlos, (una con salida a Aiguá) en que se están creando excelentes “rotondas”.



Sra. Ministra de Turismo, es la R. 93 donde circulan el 95% de los vehículos con destino a: Maldonado, Pinares, San Rafael, P. del Este, La Barra, Manantiales, etc. generándose un impresionante y rápido tráfico sin bajar la velocidad de los 80 km. Los carteles anuncian 60 km. a los que nadie respeta ni controla; la Policía Caminera no existe.



Creo que Ud. Sra. Ministra debe también velar por la buena salud de sus promovidos turistas.



Esperamos que este nuevo pensamiento del MTOP de construir rotondas se contagie y se corrijan las dos indicadas de la R., 93 con la R. 12 y la otra en la entrada de un lado al Club del Lago y del otro a la Cabañas Tío Tom, a Chihuahua etc.



En este año al menos es necesaria la presencia de la Policía Caminera.