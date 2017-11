Robo en un cajero

Víctimas colaterales



@| En un hecho por demás notorio días pasados se inauguró un sistema de robos en cajeros automáticos. Es este caso el episodio ocurrió en Chucarro y Pagola en un cajero instalado en la puerta del supermercado Disco, donde no sólo quedó destruido el cajero sino que el propio supermercado sufrió daños en su frente. A pocos metros del cajero una señora tiene un puesto de venta de diarios y revistas, la que también sufrió daños muy importantes que le impiden continuar con el negocio. La señora no tiene recursos para reparar su pequeño local y su negocio es la única fuente de ingresos para ella y sus padres ancianos. Hoy puso en la puerta una nota en la que da cuenta de su situación y pide al Disco y al Scotia Bank (propietario del cajero) le solucionen el problema. Por cierto las dos instituciones no tienen responsabilidad en este episodio, pera dado el poderío de ambas seria un gran gesto de responsabilidad social que resolvieran este problema.