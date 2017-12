El regalo navideño del Frente Amplio

Otro tarifazo



@| Si escribiera hoy mi opinión del gobierno, éste artículo no podría publicarse. Mi rabia y la de miles de uruguayos, es consecuencia del nuevo abuso de poder que ejerce éste al informarnos del usurero aumento en las tarifas públicas. Aumentos que en dos organismos no tiene ninguna justificación y busca un solo fin: bajar el déficit fiscal, provocado éste por dos incapaces. Uno de ellos cuando ejerció el gobierno: Pepe Mujica y otro al frente de ANCAP: Raúl Sendic. A su vez este hecho nos muestra que tanto el Presidente Vázquez como el equipo económico son una patota de mentirosos reincidentes. Cuando Búsqueda publicó una nota con respecto a los aumentos, salieron presurosos a desmentirlo, diciendo que recién en la segunda quincena del mes, estos se estudiarían. Los hechos demuestran lo contrario, ya estaba resuelto. Quizás me equivoque pero creo que esto es una jugada política de Vázquez, permitiéndole a Astori que realice estos aumentos y quede conforme con la recaudación, a cambio que su sector vote el proyecto de los cincuentones, tal cual fue presentado por el Ejecutivo. Evitan de esa manera una fractura interna y los sectores radicales quedan contentos. Mi deducción se da pues comentarios periodísticos dan cuenta que legisladores oficialistas quedaron sorprendidos que en este momento se informe de estos aumentos, cuando está en discusión un proyecto muy cuestionado.



Los aumentos injustificados se dan en UTE y ANCAP. En el primero de ellos, el propio Directorio recomendó una baja del 5%, teniendo en cuenta que más del 95% de la energía generada, es en base a fuentes renovables. En cambio éstas se aumentan un 3%, que en la realidad es un 8%, considerando la rebaja propuesta. El segundo caso es el de ANCAP, donde las tarifas se suben casi un 10%. Es en este caso donde la avaricia del Ministro Astori, se ve con más claridad. Cuando el barril de petróleo paso de U$S120 a U$S40, otorgaron una rebaja miserable y al poco tiempo lo volvieron a subir. Ahora quieren justificar al aumento pues el barril pasó de US$40 a U$S60. Son unos chantas de cuarta. Lo único que están haciendo es tapar el agujero que el compañerito Raúl Sendic dejó en ANCAP, cuando lo pusieron a dirigir un organismo monopólico, que si fuera privado, estaría en quiebra. No les alcanzó con el aumento del IRPF y ahora ponen aumentos encubiertos, aumentando las tarifas en porcentajes injustificados. Esto tampoco les va a alcanzar para bajar el déficit fiscal, pues ahora tienen el costo del sistema de cuidados.



Los compañeros del PIT CNT, que se dicen defensores de los obreros, deberían hacer un paro general en protesta por este abuso. Es claro que eso no va a suceder pues forman parte de la patota gobernante y como éste les da ciertas ventajas, no pasa nada.



Como en estas fechas navideñas debemos contemplar también a quienes opinan distinto, me comprometo a escribir una carta a Papa Noel, pidiéndole que les traiga a todos los votantes frenteamplistas un frasco grande de vaselina, de modo que digieran sanamente el nuevo decreto de tarifas públicas. Eso sí guarden el frasco vacío hasta octubre del 2019 para no olvidarse cuando voten.



Festejen uruguayos, festejen y abran bien grande la billetera, aún quedan dos años más.