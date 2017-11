Reforma de la Seguridad Social

@|Se anuncia su “quiebra”. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?

Los jubilados sí ya han dado “quiebra”. Habría que analizar en qué se gasta el dinero de los aportes y más. Los cambios duelen, pero es justo analizar si los dineros de los aportes deben cubrir por ejemplo las prestaciones a las personas que están activas. Seamos abiertos al analizar y no nos cerremos en el orden actual de las cosas. Porque una persona que aportó toda su vida ve que se diluye su economía cuando más lo necesita. El jubilado queda totalmente indefenso en todos los sentidos (laboral, sindical, etc.). La masa de la población jubilada con mejores rentas ayudaría a mover la economía nacional ya que generalmente sus gastos son en el país.



Hay que ponerse del otro lado del mostrador y traer gente que no sepa de los sistemas jubilatorios para que no sea la reforma siempre de lo mismo.

Hay que ponerse en el lugar del jubilado y no ver neoliberalismos ni estatismos, sino soluciones reales y a largo plazo.



También veamos ejemplos como Suecia, Australia, Dinamarca, Holanda.

Las reformas no son aumentar impuestos, sino aumentar fuentes de trabajo. Las reformas son revisar algunas jubilaciones o pensiones que se dan a personas que no les correspondería a no ser por el derecho adquirido de errores burocráticos.



No nos fijemos en los votos que perdemos, sino en el bienestar que daremos a los que más lo necesitan.

Pensemos, empezando por no pensar en política.