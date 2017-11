@| La rambla de Montevideo (seguramente el paseo más lindo que tienen los montevideanos) se ha venido transformando de manera bastante negativa por varias razones:



a) Es pista de competencias de las más variadas disciplinas: maratones, bicicleteadas y otro sinnúmero de actividades. En muchos casos estas actividades suman algunas docenas de personas comprometiendo, con el corte de la rambla, a miles y colapsando las calles internas de Pocitos, Punta Carretas, etc. Señores de la Intendencia: hay fantásticos parques en Montevideo donde realizar estas actividades, Roosevelt, Prado, Rivera y otros. La rambla no debe cortarse más ya que es un derecho de todos y no de un puñado de personas.



b) Los perros. De una vez por todas hay que dictar normas y controlar que se cumplan. En la rambla, entre el Parque Rodó y Punta Carretas, los sábados y domingos perros de todos los portes deambulan cerca o lejos de sus dueños en zonas donde hay niños, personas mayores y transeúntes varios. Los perros en zonas de esparcimiento no pueden andar sueltos, algo hay que hacer o lamentaremos en cualquier momento una desgracia.



c) Las carpas y tolderías son la nueva tendencia ahora en los espacios verdes de la rambla. Vemos armar enormes estructuras de metal con diversos fines; deportivos, religiosos que perduran meses, que destruyen la vegetación y estropean el paisaje. Reitero lo del punto “a”, Montevideo tiene muchos parques hermosos donde estas horripilantes construcciones pasarías más desapercibidas por lo menos.



Dejad la rambla en paz, ¡por favor !