No más queroseno

Nueva disposición



@| He quedado sin materia prima. Hasta ahora concurría a comprar queroseno suelto a la estación Ancap de Millán y Suárez, pero por una “disposición de la empresa” no se vende más. Aparentemente venderían embotellado en la estación de Burgues y L.A. de Herrera; eso sí, no solo me queda muy lejos para mis muchos años, sino que cuesta el doble... si, el doble que el suelto.



Soy un jubilado que cocino con “primus” ya que no tengo mucho espacio y la verdad es que no puedo pagar ese cambio de precio. Parece que la empresa Ancap, que es de todos nosotros, se olvida de los más sumergidos. ¿Y ahora qué hago?