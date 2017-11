El PUNC establece limitación etaria

Licencia de conducir



@|Por el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) que regirá desde el próximo 30 de noviembre, para hacer uso del permiso amateur, no se podrá tener más de 80 años.



Injusto y discriminatorio.



Una persona que ha tenido su licencia de conducir por toda su vida, que no ha tenido accidentes, que no ha cometido infracciones a las normas de conducir, que salva con éxito los exámenes teórico, práctico y psico-médico, ¿cuál es la razón de esta limitación?



¿Hay estadísticas por edad de los causantes de accidentes que avalen esta prohibición?



Un simple muestreo demostraría que no son los mayores de 80 años los que provocan los accidentes graves.



Es oportuno recordar cuánto se ha prolongado la vida útil de las personas, gracias a los adelantos en prevención de la salud que hoy disfrutamos.

Espero, Señores Intendentes, que revoquen esta medida. No pido privilegios sino igualdad de derechos y deberes que no debe desaparecer por la edad; ser viejos no nos convierte en incapaces.