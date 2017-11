Prohibiciones del MSP

Complemento cannábico



@|Parece poco creíble que el MSP prohiba la importación de un complemento nutricional cannábico de Estados Unidos para obligar a comprarlo localmente.



No dieron solución a los problemas que tiene la gente con la epilepsia refractaria porque no saben cómo hacerlo. La gente buscó alternativas y encontró que con el cannabis medicinal de Estados Unidos lograban un cambio radical al problema. Hacen todo el trámite y pagan un montón de dinero, pero logran que los afectados tengan una mejor calidad de vida.

Ahora aparece una empresa que se instala en Uruguay a elaborar un medicamento similar al que se importa y a un costo menor. Entonces, aparece la mano del “gran hermano” y quiere prohibir la importación que viene haciendo la gente.



La pregunta es: ¿a santo de qué quieren prohibir la importación? Si el precio va a ser menor ya está, no precisan gastar más, naturalmente la gente optaría por el producto nacional.



¿Será que tienen algún interés económico en la empresa que se transformaría en un monopolio? Soy testigo de que los medicamentos antiepilépticos no producen el mismo efecto, las sociedades médicas lamentablemente seleccionan por precio y quien sufre las consecuencias es el enfermo. Dicen que son similares, pero no lo son. Con esta prohibición de importar un medicamento que le da buenos resultados a mucha gente, lo que hace el MSP es meterse en la calidad de vida de la gente, no quiero saber lo que piensan los padres de los chicos que sufren este problema.



Señores del MSP, no prohiban la importación, sería mucho mejor convencer a la gente que el producto nacional es más barato y da iguales resultados. Piensen más en los padres de los chicos afectados que en los intereses de la empresa uruguaya.