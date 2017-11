Prohibición de conducir con más de 80 años

Libreta de conducir



@|Estimados Señores de Tránsito, creo hay una sección técnica que dicta las normas de conducir, las que son acatadas por todas las Intendencias.



¿Leo con preocupación y pavor que entienden que los que tenemos más de 80 no nos permitirán de futuro seguir manejando?



Actualmente en mi caso van varios años que renuevo (norma anterior más de 80 todos los años), además en 2017 nos aplicaron otra gestión es el “examen práctico”.



Todo esto ok, puede ser correcto, sin embargo son un alto porcentaje los países que tienen para conducir límites como Francia, Alemania.

Estoy consultando a varios otros, estos dos ya me confirmaron que tiene una excepción para quienes venimos del exterior. “No admiten a menores de 21 años”. No hay otra restricción; los permisos son de por vida.

Alemania y Francia me aceptan con 86 años (Alemania acepta que maneje una Caravan para 4 personas, coches dormitorio.



El suscrito manejó con la “libreta nacional” con más de 80 en Francia, Italia, Croacia, Montenegro, Eslovenia, Bosnia Herzegovina, España, Austria. Por la izquierda en Inglaterra, Irlanda (3.500 km), además en Argentina, Brasil, Chile sin que la edad haya sido un inconveniente.



En Uruguay llevo 25.000 km en un año y en 7 años llevo 253.000 sin un solo accidente; ¿cuántos habrá iguales?



En el interior viven muchos jubilados a distancia de pueblos o ciudades, su único medio de transporte es el automóvil; nos obligará a salir de nuestra chacras de campo cercenando nuestras vidas.



Queremos ser más papistas que el Papa, con el afán de dictar normas restrictivas que en nada contribuyen a la vida de los uruguayos, por el contrario los restringen.



Sra. Ministra de Turismo me dirijo a Ud. y le expreso que somos de los que anualmente además hacemos turismo interno. Por ejemplo en 2017, conocimos parte de Minas de Corrales, de Rivera, de Tacuarembó, de Artigas con sus ágatas y piedras, Salto, etc. usando hoteles de todas esas localidades y otros. De otra manera, ello no será posible.



Estoy siguiendo los accidentes diarios, hay alto porcentaje los ocurridos entre los 18 y 40 años, entre 40 y 80, y mínimos prácticamente inexistentes con más de 80. Sin embargo, son muchos los que conducen a esa edad; somos los que más precaución tomamos.



Con la nueva norma será un golpe a ese turismo silencioso, pero real que hacemos los jubilados aptos para viajar.



Espero se mantenga la actual norma con la revisación médica y el examen práctico.