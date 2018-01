@| Resulta que unos cuantos personajes políticos, de los cuales sería inútil publicar sus nombres, ya que son por todos conocidos al igual que su militancia partidaria, se lamentan y critican una decisión de la SCJ reconociendo la prescripción de actos pasados ocurridos durante cierto período.



Parecería que son los únicos actos recordables y el único período a tener en cuenta.



Argumentan “…que desde el Derecho, los delincuentes pueden encontrar las razones para no ser juzgados a pesar de contar con todas las garantías que ninguno de los asesinados, torturados y desaparecidos tuvo nunca”.

Si asumimos que la transcripción del texto es correcta llama la atención el error conceptual en la redacción poniendo “a pesar de” donde debería haberse puesto “gracias a”, demostrando un escaso nivel literario.

Mucho más pobre, si es posible, es el razonamiento que ignora lo que la memoria debería recordar. Si el tiempo no debe beneficiar ciertos crímenes, entonces recordemos las actividades de nuestro expresidente y su esposa la actual vicepresidenta y varios otros actores de la década del ’60 en la que, guardias en un jeep, la limpiadora del bowling, un peón de campaña, etc., fueron asesinados por razones políticas sin ningún tipo de garantías legales.



Acaso no recuerdan la entrevista a la actual vicepresidenta en la cual claramente manifestó que no fueron asesinados sino que fueron “ajusticiados” en un juicio que no existió, sin jueces ni fiscales ni abogados, sin nada, excepto la decisión de los asesinos.



Por supuesto que dos malos no hacen uno bueno por lo que una cosa no justifica la otra, pero si fueran honestos incluirían a todos.