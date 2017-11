Positivismo para un Uruguay mejor

@| Desde el gobierno, se planifican acciones en materia de la salud pública orientadas a beneficiar la ingesta alimentaria más adecuada.



Creemos desde una visión global, de quienes deseamos lo mejor para la sociedad uruguaya, es un paso de singular importancia y nos parece extrapolable a otros países en beneficio de la salud humana. Me refiero a la ingesta alimenticia, el alcohol y el cigarrillo, mediante el perjuicio que ocasiona el consumo excesivo al cuerpo humano.



Era esperable, reconociendo en el Dr. Vázquez, dada su profesión médica ambientar soluciones para la salud de los uruguayos. Y comprendo, que a quienes disponen de una cultura superior, les ha de ser trascendente para lograr una mejor calidad de vida familiar. La problemática infiere en quienes son pobres y no disponen de la economía para acceder a la “canasta básica” y que además su cultura no prioriza aspectos tan importantes, como consumir alimentos balanceados y de mejor calidad.



Pero principio tienen las cosas, y ahora Uruguay se debería un debate positivo para mejorar la educación de verdad y concebir el crecimiento en todos los aspectos, que permitan que soluciones de importancia para la salud humana, como la propuesta por el Dr. Vázquez, sean de acceso para todas las clases sociales.



Pero es abismal la diferencia entre Vázquez y Mujica, ya que el primero propone soluciones asimilables por países del mundo entero que deseen mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y el segundo, plantea utopías, con el cannabis como forma de luchar contra el narcotráfico, deseando ser valorado positivamente por la comunidad internacional. De la enseñanza queda la buena medida del gobierno de Tabaré, e imploramos que futuros gobiernos hagan crecer al país, disminuyendo la brecha, para insertar a la gran cantidad de familias uruguayas que hoy les esta vedado seleccionar lo que consumen. Y sería un gran aporte, educación mediante, la disminución del consumo de drogas y la mejora de la seguridad pública.