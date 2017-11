@| Las pompas o pompitas de jabón, aquellas que por su pequeñez, puedan por un resquicio introducirse en la mente, logrando purificar ideas-fuerza, que contradicen el equilibrio necesario entre los poderes de La Nación.



La “justicia” desprovista de los fondos necesarios para ejecutar su imprescindible función, en defensa de la legalidad y seguridad de los uruguayos honestos. Los haberes incumplidos con los funcionarios de la justicia, postergados con subterfugios de dudosa moralidad. Las mencionadas pompitas, quizás desestimulen en su tarea de asepsia, algunas mentes desvalorizadas en su compromiso con la función publica. También la pulcritud mental obtenida, faculte a consentir el disenso dentro de los partidos políticos.



Dichas pompitas en ciertas mentes donde prima la distorsión, podrían proteger alguna neurona, aplicando freno a ideas increíbles, 70 empleados públicos nuevos y no 70.000, en lugar de aumento presupuestal de 1000 millones de dólares por año, apenas la ínfima suma de un millón de dólares año.



Y utilizando las pompas de buena calidad ya comprobadas en la mente, los administradores de ASSE, seguro no desharían el seguro de salud del Estado. Además las pompitas, hubieran ayudado a cavilar, transformando en un videojuego, para tablet o laptop, la compañía aérea que sustituyo a Pluna.



Y para culminar hablar con el ex jugador Pompa Borges, creo vivía en Francia, solicitándole realice la gestión ante los Organismos Internacionales de Crédito, explicando que las deudas impagables, por mala gestión política, las honraremos no con dinero del pueblo, sino con billetes del famoso juego “El Banquero”, cumpliendo así con “el no pago de la deuda externa” y la ideología satisfecha.