¿Política económica o educativa?

Se sacan grupos



@| El Liceo Dr. Luis Alberto Brause de la ciudad de Pando ha recibido la comunicación de la cantidad de primeros que van haber para el año 2018. Ha recibido la comunicación de la reducción de grupos. Se quitan tres primeros para el año que viene. Este no es el gran problema del país, pero es nuestro gran problema. El país tiene problemas importantísimos, políticos, económicos, pero para nosotros, la comunidad de Pando, para los padres de alumnos y profesores, éste sí es nuestro problema importantísimo.



No solo se ve afectada la cantidad de horas disponibles, o sea, se reduce la fuente laboral, no es que deje de existir, es que tenemos menos posibilidades de mantener nuestros ingresos. Se reparte la miseria. Eso solo desde el punto de vista de nuestros sueldos. Es una decisión de la política económica.



¿Qué pasa en el plano educativo? Hay una disminución en la proyección de la matrícula de inscripción de los primeros para el año 2018, lo que parece lógico pensar en la reducción de la cantidad de grupos. Pero, esa decisión, ¿qué tipo de decisión es? Yo les doy la respuesta: es simplemente económica. No pasa por lo académicamente pedagógico. Es una decisión económica. Pedagógicamente, no lo es. La opinión política, pública, la prensa opinan sobre los problemas que tiene la educación pública, y el cuello más frágil, el ciclo básico de secundaria. Cuando se tiene la oportunidad de tener grupos más reducidos, grupos con menor cantidad de alumnos donde el docente pueda tener una mayor dedicación en cada alumno, qué es lo que se hace? reducir la cantidad de primeros para que el número siga siendo igual que antes. O sea, para seguir mediocrizando lo que se podía mejorar: la relación alumno - docente.



No hay ningún argumento pedagógico que diga que el alumno, que es por quien nos debemos, va a beneficiarse al reducir la cantidad de grupos. ¿En qué se está pensando cuando se quiere reducir los grupos? Eso solo admite una respuesta: ahorro económico. Decisión económica. Cuando las decisiones son económicas con el fin de ahorrar en la educación, los resultados nunca son buenos. Las decisiones en educación no pueden ser económicas.



Mi deseo es que la opinión pública, política, la prensa en general sepa que queremos defender la posibilidad de mejorar la gestión docente ya que los docentes no tenemos las mismas posibilidades de salir a los medios a defendernos frente al desprestigio que nos vemos envueltos muchas veces. Es fácil hablar mal del sistema educativo, y más fácil aún echarle las culpas al colectivo docente, total, ellos no se pueden defender con las mismas posibilidades. Pero debe saberse que frente a posibilidad de mejora, se toma una decisión económica que lo impide.