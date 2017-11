Según Sendic



@|Según las declaraciones del ex vicepresidente “Estoy más pobre de lo que entré”, la vara de la pobreza se subirá mucho en nuestro país.



Si una persona que tiene un Audi, casa en balneario, se viste con ropas finas y seguramente tendrá casa propia, se considera pobre, no nos asombremos si en las próximas mediciones de la pobreza aparecen un índice de mas del 50% en nuestro país, o sea todas aquellas personas que no posean esos bienes pasaran a esa categoría.