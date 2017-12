De plebiscitos y el voto en el exterior

Anuncio del Canciller



@| Ahora una vez mas, se retoma el tema del voto en el exterior por parte del Canciller. Parece mentira el paralelismo que se mandó hoy con el vintén del boleto, como para decir que los plebiscitos caducaban a una determinada cantidad de años, esto habilitaría a pensar en privatizar UTE, ANTEL ANCAP, OSE y AFE entre otras, porque tal vez como dice el canciller, con el paso de los años la gente cambió de opinión y tendríamos energía a precios mas razonables por ejemplo.



Señor canciller, si tiene dudas respecto a la opinión de la gente puede juntar las firmas y armar un tercer plebiscito para ver como le va con el tema del voto en el exterior. Sabiamente elude consultar a la ciudadanía porque ya sabe que es altamente probable que pierda el tercer plebiscito sobre el voto en el exterior, y es por eso que opta por negociar con las organizaciones sociales, con los sectores políticos etc.



Sean claros, no se trata de un tema partidario ni de campaña, se trata de lo que quieren los uruguayos que residimos en el país para nuestro futuro. No queremos que desde el exterior, lejos del alcance de las medidas fiscales ó políticas que se toman acá, lejos de conocer los problemas que nos aquejan, con una visión romántica de lo que pasa en el país, influyan en las decisiones políticas del país. Nadie les niega ningún derecho, solo protegemos los derechos de los que tenemos que trabajar mil horas acá para pagar los impuestos de los gobiernos de turno, que lejos de achicar el gasto lo agrandan.



Señor Nin Novoa, llame a un plebiscito y que la gente decida, por tercera vez.