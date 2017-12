@|Soy una vecina del barrio Punta Gorda, calle General Paz, casi llegando a la Plaza de la Armada (ex Plaza Virgilio).



El día 24 de diciembre ppdo., hubo una fiesta en dicha plaza, desde las 10 hasta las 19 hs, durante la cual los vecinos de la zona padecimos el tremendo ruido producido por la música ensordecedora a decibeles imposibles de soportar, que impedía que nos escucháramos unos a otros dentro de nuestra propia casa.



Al finalizar la fiesta, hubo desórdenes de todo tipo, jóvenes totalmente ebrios y problemas de tráfico para evacuar el lugar, en un día festivo en el cual miles de personas se trasladan por Nochebuena.



Hay antecedentes de fiestas similares en los últimos dos años en dicha Plaza, para una marca de cerveza muy conocida, resultando en inconvenientes similares y hasta altas horas de la noche.



Siendo la Plaza Virgilio jurisdicción de la Armada Nacional, es de suponer que dichas fiestas se han hecho con el beneplácito y autorización de dichas autoridades y con un beneficio económico a cambio. Lo que resulta incompatible es que dicha Institución autorice estas fiestas en plazas públicas de un barrio residencial de nuestra ciudad y que no haya inspectores de la Intendencia Municipal de Montevideo que supervisen que las cosas no se salgan de control.



Lo mismo ocurre en Punta Carretas, en las inmediaciones de Bulevar Artigas y la Rambla, donde nadie puede dormir los fines de semana, por las fiestas que se realizan en lugares públicos de la zona del Faro de Punta Carretas.



No se entiende que dichos eventos sean realizados en barrios residenciales donde no están permitidos ruidos molestos, habiendo otros donde están especialmente habilitados para dichas Fiestas.



A la Armada Nacional y a la Intendencia Municipal de Montevideo, los vecinos perjudicados solicitamos se revean los permisos para hacer este tipo de festejos en Punta Gorda y Punta Carretas, que impiden el buen descanso de los vecinos residentes en ambas zonas.