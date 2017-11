PIT-CNT y el gobierno

@| Es claro que el PIT-CNT, tiene muy buena llegada al Poder Ejecutivo. Es invitado a integrar delegaciones al exterior, acompañando al Presidente de la República. Fue invitado a viajar a Roma para escuchar una sentencia sobre violadores de derechos humanos.



Recientemente hablaron con la Vicepresidente para pedir que se acelerara el proyecto sobre cincuentones.



Fue beneficiado con la obtención de un canal de televisión.

Se interesó en el ingrato suceso de un trabajador rural que fue apaleado por el capataz del establecimiento.



Pero hay un tema de una gran injusticia con trabajadores, que hasta ahora no parece que haya inmutado a la dirigencia de la Central de trabajadores.

No hay duda que en el Uruguay hay situaciones muy injustas.

Los bajos sueldos de maestros y profesores, y de los profesionales de algunos Ministerios, (no los de los Consultores contratados como personal de confianza).



Me refiero ahora, a la “grave injusticia” de no pagar la deuda a los funcionarios judiciales. El Gobierno del Frente Amplio no cumple con una clara sentencia del Poder Judicial.



No fue suficiente que los parlamentarios frentistas votaran en la penúltima Rendición de Cuentas el artículo 733 para dilatar sine die el cumplimiento de la sentencia porque una vez más una norma del oficialismo tenía el “pequeño” defecto de su inconstitucionalidad.



Ahora el Poder Ejecutivo en la nueva Rendición de Cuentas, incluyó el artículo 15, para no cumplir con la sentencia, y los parlamentaros frentistas, con la ayuda del diputado Amado, votaron este artículo 15, que ya, destacados constitucionalistas, afirmaron que también es groseramente inconstitucional.



Y no se ha visto, ni escuchado ninguna protesta del PIT-CNT.

No le fue planteado a la Sra. Topolansky. No se resolvió ningún paro.

El Gobierno está atacando a un importante grupo de trabajadores. Pero... silencio total.