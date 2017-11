Pintadas antisemitas

@| El pasado miércoles 11 de octubre y sábado 15 del mismo mes, se encontraron pintadas en el memorial del holocausto judío, que atentaban contra su propósito moral.



Si bien hay que destacar la positiva y rápida reacción de las autoridades del gobierno y la Intendencia de Montevideo, es válido que, como ciudadanos uruguayos, manifestemos nuestro mayor repudio a los sucesos ocurridos.



Como sociedad, debemos estar entristecidos e indignados debido a un mismo acto vandálico repetido en dos ocasiones. Éste, con intenciones hostiles a una colectividad de nuestro país, faltándole el respeto a la historia de un pueblo entero, a las víctimas y sobrevivientes de un genocidio imposible de negar, y a un país que continúa avanzando en materia de diversidad e integración de los colectivos que conforman la población uruguaya.



Aspiramos a formar parte de una sociedad uruguaya informada y consciente, donde las opiniones se manifiesten de forma justificada y a través del dialogo.



Ya que la negación de un suceso del cual hay testimonios, imágenes, videos y documentos, suena de por sí un tanto absurdo, no tendría sentido entablar una discusión con aquellos que opten por esa postura, ya que se la estaría admitiendo como aceptable. Y no es lo que anhelamos para nuestro país y sus ciudadanos. Creemos en los valores que identifican al pueblo uruguayo y pretendemos fomentar a través de este comunicado, la tolerancia, la aceptación, la inclusión y por último, pero no menos importante, la necesidad de estar informado.



“Es propio de aquellos con mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza” Antonio Machado.