Pinitos mal estacionados 

@| Desde la semana pasada se encuentran varios Pinitos de la Empresa Transamerican, tirados en la vereda de la calle Gabriel Otero esquina Rostand.



El viernes 22 de diciembre todo el día intenté comunicarme con dicha Empresa, pero no me atendieron. Ese mismo día mandé mail con fotos que me rebotó. Pero tengo el comprobante.



Hoy miércoles 27 finalmente me atendió la Srta. Paola en el teléfono 2481 5565 y ella me informó que lamentablemente Transamerican no puede hacer nada, pues esos pinitos los tiene alquilados la división Saneamiento de la IMM.



Luego de esperar más de 20 minutos en el teléfono 1950 3000 opción 3, finalmente me atendió la Srta. Paula, quien tomó mi reclamo, Nro. 135329017.



Realmente molesta el mal uso que hace la IMM de nuestros dineros públicos, pues estamos pagando alquiler de unos pinitos que no solo no cumplen ninguna función, sino que molestan, son un peligro para quienes por allí caminamos a diario.



Si fuese un particular quien hubiese dejado ese peligro en la vereda, seguramente ya se le hubiese cobrado multa... pero es la IMM y parece tenerlo todo permitido.



Qué bueno sería que en el 2018 la IMM nos muestre más orden y buen uso de nuestros recursos.