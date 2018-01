Picadas de motos

@|Se ha tornado absolutamente insoportable el ruido que tarde en la noche, particularmente viernes y sábados, ocasionan las motos en la rambla de Pocitos.



Es literalmente imposible dormir o no despertarse para quienes viven en la propia rambla o sus calles adyacentes y cercanas.



Decenas de motos se juntan en las noches a realizar sus picadas haciendo rugir sus motores sin silenciador. ¡Es frecuente verlos a alta velocidad y levantando la rueda delantera!



Y no son pocos los que no llevan casco y a las que le faltan luces (o no las prenden).



¿Y la Intendencia? ¿No lo sabe? Infiero que los radares no las identifican, y si lo hacen, de nada sirve.



¿No se pueden hacer operativos de los inspectores con apoyo policial para confiscarlas? ¿O no se hace nada porque no se recauda? ¿O será impopular? ¿No es violatorio de la normativa de tránsito? ¿No constituye además un peligro para peatones y automovilistas? Y sobre todo, ¿no tenemos los habitantes de esta zona derecho a descansar?