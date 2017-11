¿Petróleo?

Anuncios previos



@| Varias casualidades en el reciente anuncio sobre la confirmación de existencia de hidrocarburos en el subsuelo de Paysandú no me cierran.

1- Un grueso error en el metraje de profundidad del hallazgo (que raro Ancap equivocándose en algo!) denota por lo menos apuro, en un comunicado tan delicado.



2- simultáneamente al anuncio las autoridades de Ancap se encontraban en Londres, “casualmente”, tratando de atraer inversores para continuar la exploración aquí.



3- Al mismo tiempo, la empresa Petrel Energy en Joint Venture y estrechamente vinculada a Schupach (es por lo menos proveedora de fondos), en grandes dificultades para obtener fondos para estos proyectos (sus acciones están cotizando a alrededor de 1 centavo de dólar), llamó a una prórroga para la suscripción de acciones y otros títulos recaudatorios en la bolsa australiana.



4- ¡La Cautela de nuestras autoridades! ¿Alguien se imagina al Sr. Senador Mujica manteniéndose callado ante un hallazgo importante, sin sacar la corneta y sin proponer un monumento al ex vice Sr. Sendic ni empezar a gastar a cuenta? Imposible.



5- El anuncio de los aspectos técnicos (fluorescencias, etc.) no es nuevo.

En suma: puede haberse tratado de una entente (que puede ser comercialmente legítimo) entre el gobierno y su socia australiana, para llamar la atención y eventualmente atraer inversores. No más que eso.