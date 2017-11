El petróleo y Vázquez

Anuncio precipitado



@| Dentro de unos cuantos años, los que hoy son niños, contarán a sus hijos y nietos, la historia de estas fábulas. El tesoro de las Masilotti y “El petróleo de un tal Tabaré Vázquez”. Contarán que allá por el año 2015 o quizá un poco antes, un gobierno progresista, muy hábil declarante, entusiasmó a todo un pueblo con la historia del “Petróleo en el Uruguay”.



Recordarán que en el 2016, un presidente que si Tabaré Vázquez, reunió a todos los ex presidentes del Uruguay vivos, y les propuso elaborar una política de Estado para ver como se distribuía la gran fortuna que Uruguay obtendría del “petróleo encontrado”.



Los ex presidentes, pese a su experiencia, salieron ingenuamente de esas reuniones, a elaborar cada uno, en solitario, su estrategia a efectos de que la suya sea la mejor para explotar y administrar todos los pozos petrolíferos que el tal Vázquez les había confirmado que existían y que hasta muestra de la pureza de ese petróleo les exhibió.



Así, el entonces presidente Vázquez, hábil declarante, les había vendido humo y los ex presidentes vivos, en ese momento, Sanguinetti, Lacalle, Batlle y Mujica, salieron del recinto presidencial, que en esos momentos se ubicaba en el 710 de la Pza. Independencia, llevando en sus mentes y en sus carpetas el humo que habían adquirido.



Pero como siempre había un pero, en ese gobierno progresista, que así se hacían llamar, resultó que todo lo manifestado y explicado detalladamente por el entonces presidente Vázquez, era falso, no había petróleo en Uruguay, pero la urgencia de lograr aplausos para su gobierno cívico sindical, lo llevaron a crear esta historia y concretar la “cumbre” multi partidaria, para que el mundo se asombrara de su amplitud y generosidad política.



Corría el mes de agosto del 2016 cuando el gobierno y la empresa francesa Total informaron que no se pudo probar la existencia de petróleo en la exploración realizada en uno de los bloques que licitó la firma en el mar

No solo, el entonces presidente Vázquez juró y perjuró y hasta comenzó a vender el petróleo del Uruguay, sino que también su entorno lo ayudó a maquillar la noticia. Es así, que un jovenzuelo, entonces vice presidente, manifestaba que: “Estoy convencido de que hay gas y petróleo”, dijo Sendic en mayo de ese 2015. En junio del año 2016, el vicepresidente afirmó que ninguno de los directores que lo antecedieron en Ancap creyó en los técnicos “que decían que había petróleo, nosotros sí les creímos”.



También la entonces Ministra Cosse, manifestaba: “En Noruega se hicieron sesenta pozos exploratorios antes de concluir la existencia. Lo importante es tener una política de exploración y cuidado de los recursos. Este proceso nos puso en el mapa como un país serio”.



No pararon ahí, el 20 de octubre del 2017, otra vez insisten que la empresa Shuepbach Energy Uruguay bajo los contratos de exploración y producción en Uruguay encontró petróleo en territorio uruguayo, aunque aún resta saber si el descubrimiento es comercializable.



El mismo gobierno dio a conocer la noticia a través del sitio web de la Secretaría de Comunicación de Presidencia en el que se informa que el 20 de octubre el pozo Cerro Padilla X-1, ubicado al noreste del departamento de Paysandú, alcanzó una profundidad total de 845 metros. “El análisis de perfilaje mostró dos metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 973 metros. La fluorescencia ocurrió a lo largo de todo el intervalo”.



El presidente Vázquez aplaudía el hallazgo , mientras prometía semana a semana firmar algún “acuerdo de historieta” con la millonaria empresa UPM.



Se unieron los “grandes tesoros” negros, verdes y metálicos del Uruguay.

Pasaron muchos años de estas historias, las Masilotti ya fallecieron y otros siguen insistiendo en la búsqueda del tesoro.



Pasaron muchos años y... siguen llamando a los cuatro ex presidentes para concretar otra cumbre, pues deben dejar un testamento de como distribuir el famoso “petróleo del Uruguay”.