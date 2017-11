@|Parece que la hora del petróleo ha llegado. Quizás no sea el mejor momento para el comercio mundial, dado la ya acumulada depreciación del precio del barril, pero nunca está de más una nueva opción para solucionar la matriz energética de nuestro pequeño paisito.



Somos pocos, muy pocos, tenemos pocas, muy pocas grandes fábricas, así que “pensaríamos” que la decisión de extraerlo iría en el camino de bajar los costos para el consumo interno como primera y primordial meta, cosa que los sacrificados ciudadanos algún día nos mereceríamos. Si se produce algo, que esto tenga un costo más bajo, y por ende más competitivo, que los habitantes puedan gozar de mejores servicios, calefacción, naftas, etc. a precios módicos, precios de países petroleros...



Ya hace años que los molinos de viento están girando, giran, giran, pero a fin de mes uno no lo ve aún reflejado en las facturas domiciliarias.

Claro, el temor siempre está latente; el gasto público aumenta, sigue en aumento, y si no se sabe administrar bien los recursos del Estado, estos beneficios que “Dios” nos manda pueden terminar en todo eso, eso que es “bancar” el gasto público.



En fin, esperemos que aunque sea, por lo menos, los pozos que se hagan se vean reflejados en algo, en algo bueno, diario, como ser mínimamente el de los combustibles.



Habría que hacer números, pero ojo si después de extraer el crudo los precios directos siguen igual; mejor dejémoslo donde está, no nos metamos en gastos y dejemos que otro gobierno lo saque más adelante, ¡y lo sepa aprovechar!



Los uruguayos no queremos tener más gastos, ni después escuchar excusas para justificar la no baja de los precios.



Si vendrán desde tan lejos petroleras es porque a alguien le servirá, y si eso se da, nosotros tenemos que ser los primeros favorecidos.