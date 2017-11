Una perlita más...

Declaración de Sendic



@| Ya sin duda podríamos decir que el ex vicepresidente de la república tiene un problema grave, una persona que miente de esa manera ya se puede decir que no es normal, incluso en el mundo de la política. De licencia en La Paloma a el Sr. lo visita un grupo de ingenieros del exterior, los invita a almorzar y después a la playa pero, oh sorpresa se le agotó el vil metal y por ende acudió a la tarjeta corporativa para comprase un short de baño. Por lo visto va a la Paloma de vacaciones y se olvida de llevar esa prenda, eso si, de llevar la tarjeta corporativa no se olvidó.



Pobre, me imagino que con el magro sueldo que ganaba cuando presidía el ente, no le daba para afrontar un almuerzo no planificado y por ello acudió a la tarjeta de crédito. Ahora yo le preguntaría, porque parece que la juez se le pasó por alto: ¿El Sr. Sendic no cuenta con una tarjeta de crédito a su nombre? ¿O también se la olvidó junto con el short de baño? ¿Tan mal estaban sus finanzas que no podía acceder a una tarjeta? En OCA presentando un recibo de sueldo de 6 meses te dan una, y no sólo a las mucamas.



El Sr. no contaba con prenda de baño pero aparentemente los ingenieros si, ¿o compró para todos también? Es insultante la actitud del Sr. Raúl Sendic, nos toma a todos de tarados, nadie con 2 dedos de frente puede creer ya sus mentiras. Un Señor de 50 años que no asume sus culpas y responsabilidades, y cuando pretende hacerlo lo hace hablando en 3ra persona: “nos equivocamos” “pudimos” “hicimos” “presentaremos” “estudiamos” “lo haremos”.

Queda claro que después de que termine todo el juicio el señor debería retirarse de la política y la vida pública porque ya ha demostrado que le quedó muy grande la camiseta.