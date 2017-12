Pedreas en los accesos

@| Ya son varios años que en los accesos a Montevideo niños y adolescentes se “entretienen” en tirar piedras contra todo tipo de vehículo, sean ómnibus de empresas de viajes, de línea, camiones y autos.



Desde el Ministerio del Interior se resolvió colocar, por algún tiempo, una guardia policial para cuidar la seguridad de quiénes transitan esa zona roja. A esta altura de las circunstancias debemos decir que se trata de eso, una verdadera zona roja, ya que además de divertirse ocasionando accidentes, también ese modus operandi ha servido para robar y asaltar a los damnificados.



Pero hay que recordar que el ex-presidente Mujica justificó el accionar de esos vándalos, diciendo que se trataba de muchachos resentidos con la sociedad!



Se trata de una zona de asentamientos que ya tienen varios años de existencia, y que a la fecha no se ve que haya voluntad gubernamental para buscar una solución a quiénes allí habitan, entre los que hay, sin duda alguna, gente de trabajo y de buenos principios.



Pero el hecho es que lo ocurrido por estos días, de atacar varios vehículos al mismo tiempo exige una solución definitiva y contundente, sin tener miedo a aplicar medidas firmes y que tengan todo el peso de la ley.



Una solución, entre varias que se pueden aplicar para minimizar tan insanas intenciones, es colocar en los puentes una reja metálica de grandes dimensiones, como las que existen desde hace tiempo en la Costa de Oro (que fueron colocadas por una problemática similar).



Otra idea es hacer un enorme vallado, de varios metros de alto, a lo largo de las cuadras que abarcan esa peligrosa zona, además de contar con un servicio permanente de guardia policial.



Obviamente, es el gobierno que tiene que buscar las soluciones, y no esperar a que desde un medio de prensa le tiren ideas, para que luego no se haga nada al respecto.



Esperemos que en el año que se aproxima este tipo de malas noticias sean un recuerdo del pasado y que una nueva sociedad, civilizada y de buenos principios, se imponga ante la intolerancia y la negación de una vida sana y en armonía.



¡Felices Fiestas!