Valor de las patentes y el Sucive

@|Estamos a pocos días de tener que pagar la patente y aún no han publicado los valores para el 2018.



Es algo que debería estar publicado hace bastante tiempo, porque dados los altos valores hay que prever los fondos para pagarlos.



El Sucive es un ente abstracto, no hay alguien que ponga la cara, ó un teléfono de contacto, o una oficina o algo, lo que sea. Nadie es responsable, y todos lo son, por lo que nos deja a los ciudadanos en total desamparo con esta “unidad virtual” que cobra nada menos que las multas y las patentes.

Está clarísimo, el objetivo es que ninguno de los señores Intendentes pierda un voto por la suba de patentes, no hay alguien que pague el precio político y tampoco hay donde quejarse. A llorar al cuartito. Es como tirar la piedra y esconder la mano; demuestra como funcionan muchos políticos en este país.