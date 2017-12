Partidos políticos y Sucive

@| Hay telones que cubren la salida por el foro. Los Intendentes con el Sucive y los partidos políticos con los Intendentes. Pero los ciudadanos que sufrimos a los intendentes no vamos a ser más “los nabos de siempre” sino los indignados de hoy y el futuro, sin perdonar a los partidos y sus líderes que se desentienden de lo que pasa con las Intendencias. Cuando en el futuro vengan con listas, programas, venta de entradas para cenas, o de cuadros, etc. las tiraremos a los contenedores (si no están llenos).



A título de ejemplo : 1) Los años de vigencia de la libreta de chofer: acordamos con que se realicen los exámenes médicos y prácticos. Pero de donde razonaron los Intendentes vigencia un año y no tres si no hubo ninguna objeción en ambos, haciendo perder tiempo y dinero. ¿Porqué no llevar un historia de cada conductor donde se sacan puntos hasta quitarles la libreta? ¿Qué culpa tiene un conductor mayor si en su historial no tiene accidentes del arbitrario límite de los 80 años?, ¿y porque siguen manejando peligrosamente menores de 80, que cometen la mayor parte de accidentes, y las motos hacen lo que quieren ?



2)Hablando de exámenes, ¿cuales se le hacen a los candidatos a Intendentes para demostrar que son capaces de gestionar complejas administraciones como son los gobiernos departamentales?



3) ¿Qué examen de capacidad pasan los Directores que: a) colocan los contenedores a la izquierda de la salida de garajes y no a la derecha, impidiendo peligrosamente la visión del tránsito al salir y de los peatones al entrar. b) los problemas de los pozos donde sólo ponen “pinos” por meses (. Marco Bruto y Etchevariarza, Canadá y Rivera, W.F.Aldunate y San José). c) organizan frecuentemente, los fines de semana, cortes en la Rambla para diversas carreras y eventos; alterando el tránsito hasta la calle Rivera, sin alternar con otras zonas, ya que atienden intereses comerciales. d) ¿Porqué no se actualizan a los valores mercado la base imponible de la patente? e) ¿Porqué se permite que sean más favorecidos los morosos que los puntuales, sin ningún beneficio?, etc.



En resumen: se acabó la demagogia y queremos claridad.- Srs. líderes de los 3 partidos para “Los Indignados” es todo un conjunto: Intendentes y sus partidos.